A pesar de que Jean Ferrari dijo que sólo era una “historieta”, el presidente de Sporting Cristal anunció que tiene pruebas de que Universitario quiso a Yoshimar Yotún y a otros jugadores más.

Durante el 68 aniversario de fundación del club rimense, Joel Raffo se dio unos minutos para dejar mal parado al administrador crema afirmando que sí quiso llevarse casi a medio equipo.

Aunque el mandamás de la ‘U’ quiso romper el contrato que tenían los celestes con su club, no pudo. “Si hay una cláusula y el jugador tiene la intención, lo que diga Raffo quedará a un costadito”, afirmó.

Luego, al no conseguir firmar a Ignacio Da Silva, Martín Távara, Renato Solís ni a Yoshimar Yotún, Jean Ferrari se excusó diciendo que “no es que no pudimos, no quisimos. Compraron la historieta”.

Dos días después, el presidente de Sporting Cristal respondió: “Creo que (Jean Ferrari) ha cambiado radicalmente su versión. Tenemos pruebas de que sí quiso a varios jugadores nuestros y que son formados en casa”.

“Es un orgullo, porque justamente se fijan en jugadores que han sido formados en el club y que tiene un valor no solo en el mercado peruano sino también en el internacional”, finalizó Joel Raffo.





