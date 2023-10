A Alianza Lima aún le quedan dos finales por jugar este año, pero ya está planificando el 2024. Por ello, los íntimos ya firmaron a su primer refuerzo, el delantero más influyente de ADT, Kevin Serna.

Sumando goles (6) y asistencias (8), el colombiano que se quiere nacionalizar peruano acumula 14 participaciones en goles, mismas que Janio Posito (12G + 2A), los dos más influyentes de los celestes de Tarma.

Estas cifras junto a sus grandes despliegues por la banda derecha hicieron a Kevin Serna la tentación del torneo, por lo que se lo disputaron Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario, pero los íntimos ganaron.

“El próximo año jugaré allá, porque quiero nuevos retos, seguir avanzando y estoy muy contento con esta decisión”, reveló el extremo derecho de 25 años, quien llegará a La Victoria tras rechazar la oferta del Rimac.

Precisamente, por esa fallida negociación y por la mala temporada de Sporting Cristal, Guido Bravo, director deportivo rimense, presentó su carta de renuncia públicamente después del duelo ante Sullana.

“Teníamos evaluado a Serna durante mucho tiempo y llegamos a un acuerdo con el jugador y con el club, pero al firmar los contratos, ADT no honró el acuerdo y se tiró para atrás”, confesó el responsable del plantel.

En esa misma línea, el presidente de los rimenses aclaró que “nosotros habíamos cerrado, pero todo cambió. No quisimos pagar lo que ADT pedía, porque consideramos que no lo valía y que no vamos a pagar capricho”.





