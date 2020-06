Sebastián Penco destaca en la Liga 1 como goleador de Sport Boys, pero pudo llegar antes al fútbol peruano. El delantero argentino reveló que rechazó una oferta de Sporting Cristal en el pasado, algo de lo que no se arrepiente a pesar de la jerarquía del cuadro cervecero.

El artillero de la ‘Misilera’ dio a conocer que el club rimense intentó ficharlo en 2013, sin embargo, prefirió incorporarse a Independiente de Avellaneda, el famoso ‘Rey de Copas’.

En ese entonces, había tenido un acercamiento al balompié nacional a través de Piero Alva, quien fue su compañero en el Skoda Xanthi griego y le recomendó jugar en la altura.

“Antes de ir a Independiente, estaba la posibilidad de Sporting Cristal, pero decidí ir a Independiente”, desveló Penco este lunes en conversación con ESPN Perú, tras señalar que su posterior arribo al Callao fue un reto personal.

“Con Sport Boys me gustó el desafío, sabía que estábamos complicados con el descenso pero eso no fue impedimento. Me la jugué y creo que valió la pena ese esfuerzo”, añadió.

Sport Huancayo fue otro de los equipos peruanos interesados en sus servicios, aseguró el atacante. “Son posibilidades que se manejan en ese momento y uno toma otros caminos”, indicó.

Penco, que se sumó en 2019 a Sport Boys y salvó la categoría con el conjunto chalaco, espera la recuperación del conjunto dirigido por Marcelo Vivas en la Liga 1, tras meses de suspensión por la pandemia de COVID-19.

“Quisiéramos estar un poquito más arriba (en la tabla), pero ojalá que cuando arranque todo el equipo mejore y podamos escalar algunas posiciones para vernos entre los equipos de arriba en el próximo torneo”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Sergio el ‘Kun’ Agüero: ¿a un paso de superar el récord de Messi?