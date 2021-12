Sporting Cristal anunció el reciente jueves el fichaje de John Jairo Mosquera pensando en la temporada 2022, en la que el equipo deberá afrontar la Copa Libertadores. Poco tiempo después de que se oficializó el acuerdo, en redes sociales hubo un mar de críticas por la llegada del delantero colombiano. Ante la reacción de aquellos hinchas, se pronunció el entrenador Roberto Mosquera, con la firmeza que se le caracteriza.

“Lo que a mí me duele es este trato, que no es justo, que no es equitativo a lo que nosotros damos como equipo. Tenemos que proteger al equipo de mujeres, a toda la familia de Sporting Cristal, a los menores, a la Reserva. Es por eso que yo en este día que tendríamos que hablar del amor familiar, estoy hablando de un amor familiar que muchos no lo tienen para con Sporting Cristal. John Mosquera está sentido, está dolido, y no ha pisado el Perú. Porque tiene familia en edad escolar, tiene familia en edad universitaria, tiene hermanos en edad laboral... y cuando leen eso dicen ‘¿a dónde están viniendo?’”, expresó Mosquera, para el canal oficial de la entidad rimense.

El estratega, campeón nacional con la escuadra celeste en el 2012 y el 2020, subrayó la travesía de Mosquera por la liga alemana, actuando en el Werder Bremen.

“Hay dos o tres que quieren decirnos lo que tenemos que hacer y a quién traer. Estamos hablando de alguien que ha jugado en Alemania, que ha triunfado en Alemania. Estamos hablando de que la directiva nos da la potestad de traer a los jugadores que nosotros pensamos y siempre queremos traer lo mejor”, añadió el preparador.

Mosquera citó el caso de Washington Corozo, que también fue víctima de los ataques, para luego dejar Cristal y marcharse a Pumas de México.

“Estamos por el lado equivocado, nos han lastimado, estamos tristes. No nos gusta que eso haya pasado porque no es justo. ¿Qué podemos hacer? Cerrar filas. El año pasado, le pegaron a Corozo, lo esperaron afuera. Entonces, así como ellos no quieren a Mosquera, no quieren al otro Mosquera que viene, y somos resistidos. Y está bien, que critiquen, con altura”, afirmó.

“Podemos hacer reflexionar ( a esos hinchas) de que están en el club equivocado. Porque después nos piden que le ganemos a los equipos grandes, cuando están quitándonos potencia, cuando están dudando de nuestra condición de ser humano, cuando me están diciendo que no soy íntegro y que he venido para ayudar a Innova a vender jugadores...”, sentenció.

John Jairo Mosquera es el flamante refuerzo de Sporting Cristal. (Foto: AFP)