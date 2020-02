Roberto Mosquera podría volver al banquillo de Sporting Cristal, club donde conquistó su primer título como entrenador en 2012. El estratega nacional reconoció que se encuentra en negociaciones con la nueva directiva bajopontina.

Ni bien se confirmó la salida de Manuel Barreto, la dirigencia de la institución comenzó a trabajar para conseguir a su reemplazante y todo hace indicar que el último técnico campeón del fútbol peruano es el preferido, a pesar de que existe un gusto por Mario Salas, de mal presente en Colo Colo.

"Primeramente quiero agradecer a dirigencia de Sporting Cristal que haya pensado en mi. Obviamente hemos conversado algo, hay una conversación todavía. Acá el interés es saber a profundidad cual es el proyecto, porque para mí no es equipo cualquiera, todos saben que yo tengo un cariño especial por el club”, señaló Roberto Mosquera este jueves en diálogo con GOLPERU.

“Yo me he sentado a conversar con la nueva directiva. Hay un montón de cosas que tienen que mejorar en Sporting Cristal, pero veo que la voluntad está”, agregó el técnico que fue campeón con Binacional.

“Hasta ahora lo que he visto y siento es satisfacción por el proyecto que tienen. Han sido satanizados, que no saben de fútbol, que le van a cambiar la insignia, pero aquí hay un respeto total por la historia del club, lo que ellos quieren es hacer el mejor Cristal de la historia, no es fácil porque hay un montón de cosas que tienen que mejorar, pero veo la voluntad, gente íntegra y que saben de fútbol”, aseveró la ‘Mosca’ en cuanto a la nueva directiva rimense.

Sporting Cristal jugará contra Sport Huancayo por la fecha 4 del Torneo Apertura. Los rimenses recibirán al ‘Rojo Matador’ en el estadio Alberto Gallardo. El cotejo será el sábado 22 de febrero a las 11 a.m.