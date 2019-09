Sporting Cristal hizo oficial la venta del 100% de sus acciones al grupo de gestión deportiva Innova Sports, la misma que entrará en acción de este jueves 19 de septiembre. La presentación ante los medios se realizó en las instalaciones de la sede de la institución en La Florida, Rímac.

En la cita estuvieron María Julia Sáenz, flamante vicepresidenta del directorio de Sporting Cristal, Joel Raffo, socio fundador de Innova Sports, y Enrique de la Piedra, gerente general de la citada empresa. El evento también contó con la presencia de los jugadores Jorge Cazulo y Carlos Lobatón, y del entrenador Manuel Barreto.

"Me complace retornar a la que alguna vez fue mi casa, Sporting Cristal, donde hace 20 años tuve la suerte de ser parte de las divisiones menores y donde fui dirigido por el gran Alberto Gallardo. Hoy estoy aquí en representación del grupo que presido, Innova Sports, a ponerme a disposición de una institución con una tremenda tradición como lo es Sporting Cristal", fue el mensaje inicial de Joel Raffo.

Entre uno de los temas que mayor interés generaba en la hinchada, -el nombre- el directivo confirmó que no se cambiará. "No venimos a hacer cambios estructurales, tampoco cambios drásticos, venimos a continuar con una filosofía, una identidad de muchos años. Nuestra principal meta es colocar a Sporting Cristal como un modelo de club a nivel regional, no cambiaremos el nombre, venimos a poner toda nuestra experiencia a disposición de este proyecto", añadió.

Por otro lado, Joel Raffo aclaró que no existe un conflicto de intereses con la presencia de Carlos Gonzalez en el grupo directivo. Vale decir que el exárbitro encabeza la agencia de representación de futbolistas (AGREF).

"No existe un confilcto de interés, ya que nosotros hemos manejado nuestra empresa como un grupo empresarial la cual tiene divisiones marcadas, cada una de ellas autónoma e independiente, liderada por distintos profesionales y por encima de eso, nosotros vamos a continuar el buen gobierno corporativo y fortalecerlo, de tal manera que no exista por ningún lado conflicto de interés", comentó.

Asimismo, el directivo remarcó que el objetivo será convertir a Sporting Cristal en un modelo regional. “Nos acabamos de enterar hace algunas unas horas que fuimos los elegidos para comandar esta tremenda institución y nos vamos a poner a trabajar, eso es lo que le ofrecemos al hincha y al país. Buscaremos poner a Cristal como institución modelo a nivel regional”, indicó.