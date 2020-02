Sporting Cristal quedó seriamente comprometido ante Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores 2020, contra las cuerdas tras perder 4-0 en el inicio de su eliminatoria por la fase 2 del certamen, pero saldrá en busca de su clasificación en la revancha contra el conjunto ecuatoriano.

Manuel Barreto, director técnico del conjunto rimense, aseguró que su equipo buscará un triunfo frente a los ‘toreros’ el próximo jueves en el Estadio Nacional, con el objetivo de acortar diferencias en la serie y lavar su imagen a nivel continental.

“Es momento de levantar la cabeza”, señaló el estratega nacional desde el Gallardo tras la victoria de sus pupilos contra Cusco FC por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1.

“Sabemos de la dificultad, de la jerarquía y el nivel del rival, pero nosotros lo vamos a intentar porque eso es lo que corresponde”, señaló este domingo al ser consultado si Sporting Cristal tiene posibilidades reales para revertir la llave.

A lo largo del duelo entre Sporting Cristal y Cusco FC, Barreto fue criticado por los hinchas celestes y no la pasó bien desde el banquillo cervecero. Posteriormente, en conferencia prensa, le dejó un mensaje a todos sus detractores.

“Hay tantas cosas por hacer en el club. Tenemos muchas cosas por mejorar y ahí enfoco mi energía. Lo positivo es que los gritos fueron dirigidos a mí y no a mis jugadores. De toda situación adversa se saca conclusiones. El partido contra Barcelona nos dejó muchas conclusiones. Es momento de levantar la cabeza y sacar adelante todo esto”, dijo en su comparecencia.

“Me puede sorprender cuando veo un acto de generosidad. El odio no me sorprende. Soy ajeno a eso a lo que digan, critiquen o canten. No le tomo atención, yo seguiré acá, muy seguro de mí y de mi capacidad”, agregó para responder a los cuestionamientos.

Sobre la primera victoria celeste en la nueva campaña de la Liga 1, el entrenador indicó que se trató de “un partido controlado, dominado", “no solo por el resultado y las ocasiones”, aunque sus dirigidos pasaron algunas complicaciones tras ir ganando 3-0 y terminar de manera ajustada: 3-2 en el desenlace. “En el segundo tiempo continuamos, pero no estuvimos tan finos. Venimos de jugar un partido duro y afrontaremos otro en la semana”, sentenció Manuel Barreto a nombre de Sporting Cristal.