Fútbol peruano







“Sí la observé, sin embargo, no tenía el ángulo adecuado”: Luis Garay sobre la mano de Chavez en el Cristal vs. Ayacucho FC El árbitro que estuvo encargado de la línea de meta, reveló que no vio la infracción de manera clara como para indicarle a Diego Haro que hubo penal.