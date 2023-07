Hace algunos días, en uno de los programas digitales con más sintonía y donde él es comentarista, Julinho, ídolo de Sporting Cristal, tuvo una fuerte discusión con Waldir Sáenz, ídolo de Alianza Lima, sobre su trayectoria.

Hoy, Júlio César de Andrade Moura contó su verdadera historia desde La Florida, centro de entrenamiento del club de sus amores donde trabaja desde hace 6 años formando a los futuros valores.





Inicios de Julinho en Brasil

Muchos se sorprendieron cuando dijiste que habías jugado en Flamengo y en la selección de Brasil...

Estuve en la misma Sub-17 que Bebeto, mi amigo de la infancia. Yo llegué a ser el jugador más caro de Brasil cuando tenía 16 o 17 años. Inclusive, Flamengo intentó comprarme, pero el Vitoria le pidió 40 millones. ¡Era demasiado! Por eso no pudieron ficharme. Era mi mejor momento. Salía a la calle y todos me reconocían.

¿Y cuándo vino el declive?

Después de que terminó mi préstamo con Flamengo, volví al Vitoria y ahí comenzó mi caída. Yo comencé a discutir con el club porque quería irme, mi papá comenzó a tener problemas con la directiva y me congelaron. Después de eso, comencé a perder peso y valor.

Julinho llegó a valer 40 millones, así lo informó la revista Placar en los ochentas (Cortesía exclusiva: Julinho).





Llegada de Julinho a Perú

¿Cómo llegas al Defensor Lima?

Tuve una propuesta de Perú que pagaba en dólares. ¡Era mucha plata! A lo que ganábamos en Brasil, eran tres o cuatro veces más. Pero —aún así— yo no quería venir, porque todavía estaba en un gran momento y en una buena edad.

Yo estaba enfocado en la selección brasileña también, pero Lula, mi amigo, me dijo “vamos, cobramos y volvemos”, entonces vinimos con un precontrato, no como ‘mantequilla’, que es un cuento.

¿Además de lo económico, qué más te convenció de venir?

Yo soy honesto y sincero: lo único que me motivaba a venir era el sueldo. Yo no sabía nada de Perú ni del idioma. Encima, me desanimé cuando llegué al Perú por el brote de cólera y por el terrorismo. Yo estaba loco para que acabe el año, pero hoy tengo más de 30 viviendo aquí, enamorado del Perú.

¿Hablaste con Edílson para que también venga?

Edílson quería venir al Defensor Lima, pero los directivos no quisieron. Después él se fue a un equipo de la Segunda, luego al Guaraní y al Palmeiras, donde la rompió y acabó siendo campeón del mundo con la selección en 2002.

Tal vez, Edílson se hubiera nacionalizado peruano como tú...

Puede ser, pero algunos amigos míos también me preguntan “¿por qué no te quedaste en Brasil? Hubieras sido campeón del mundo”. Pero, como dice mi mamá, “en mi otra vida debo de haber sido peruano. Lo único que hice fue volver a mi casa”.

Julinho con Sporting Cristal en 2003 (Foto: Juan Ponce / GEC).





Julinho y el contrato con Alianza

¿Qué te atrajo a Sporting Cristal?

Cuando llegué a Perú, pasó algo muy curioso: yo estaba con el Defensor en el Estadio Nacional, vi a Cristal entrar y pregunté quiénes eran porque me gustó el color de la camiseta (celeste como el de la Virgen María) y les dije a mis compañeros: “Algún día voy a jugar ahí”, y todos se mataron de risa.

Luego, cuando terminó mi segundo año en el Defensor, yo ya quería volver a Brasil, porque ya había juntado plata y ya tenía un vuelo para esa noche, pero me llamó Alianza Lima con una oferta millonaria (dos o tres veces más de lo que ganaba en Defensor).

Julinho jugó a préstamo en Flamengo a mediados de los ochenta (Cortesía exclusiva: Julinho).





No firmé, pero me dieron la mano y me dijo “mañana traigo tu contrato”. Llamé a mi mamá y le conté que me quería un equipo grande, pero al otro día, el mismo dirigente me dijo que ya no me iban a contratar porque la mitad de la directiva creía que yo no iba a funcionar porque era rubio, pelo largo y ojos claros; la otra mitad creía que era un jugador de equipo chico y que no iba a aguantar la presión, a pesar de que jugué en Flamengo. Fue terrible y me puse a llorar.

No pasó ni una hora y sonó el teléfono: era José Carlos Amaral (DT brasileño) avisándome que había agarrado a Cristal y que quería contar sí o sí conmigo. Fui el único jugador pedido por el entrenador. Acepté, firmé contrato y me convertí en el máximo goleador de los Cristal - Alianza. Mira cómo es la vida. Años después, me volvieron a llamar y me ofrecieron más que Cristal...

¿Qué tenía ese Cristal?

Con el nivel que teníamos en ese momento, todos los que estuvimos en el tricampeonato y en la final de la Libertadores, estaríamos en Europa hoy. En cambio, ahora con dos goles ya son vendidos al extranjero.

Sin embargo, esa fue una ayuda para Cristal, porque en la década de los noventa se mantuvo siempre al equipo y se le reforzó con jugadores de las divisiones menores. Ya jugábamos de memoria y por eso salimos campeones.





Julinho se nacionaliza peruano

Yendo a la selección, tú fuiste el Lapadula del 98...

Perú no andaba bien. Estábamos en los últimos puestos de Sudamérica, peleando con Bolivia y Venezuela. La selección necesitaba goles y yo estaba en mi mejor momento. Por eso, Juan Carlos Oblitas me convocó una semana antes y debuté contra Argentina.

No sé si fue suerte o no, pero funcionó. El equipo comenzó a ganar y subir en la tabla hasta terminar cuartos. Lamentablemente, nos quedamos fuera del Mundial Francia 98 por diferencia de goles, pero ese equipo tenía la base del Sporting Cristal, el mejor equipo de ese momento, pero con ‘refuerzos’ como el ‘Puma’ Carranza y otras estrellas de la época.

Y luego de tantos años, ¿por qué aún no se te va el dejo?

(Risas). Yo soy un hombre que siempre he querido mantener mi identidad, porque no puedo dejar de ser quién soy para satisfacer a otros. Yo sé hablar español, pero no me gusta hacerlo porque mi voz se distorsiona y comienza a sonar como pato. Además, hay un detalle que la gente no sabe: con Brenda (pareja) y Lucas (hijo), solo hablamos portugués para no perder nuestro idioma. Entonces, la mitad del día hablo en portugués con mi familia y, la otra mitad, en español en mis trabajos.

Actualmente, Julinho se desempeña como tecnificador en Sporting Cristal (Foto: Eduardo Cavero / Perú21).





Autoficha de Julinho

“Soy Júlio César de Andrade Moura, pero todos me llaman Julinho. Tengo 57 años, pero debuté a los 15 y llegué al Perú a los 26. En Brasil, el club más grande que defendí fue Flamengo y, en Perú, fue el Sporting Cristal, con quien aprendí a amar”.

“Actualmente soy tecnificador deportivo en el club de mis amores; es decir, cuando veo fallas técnicas (cabeceo, definición, etc) en uno de los menores, yo me convierto en su entrenador personal para ayudarle a mejorar todo los aspectos ofensivos de su fútbol”.

“Además de mi labor formativa en La Florida, también participo de dos programas deportivos, uno televisivo (Equipo F, en ESPN) y otro digital (A Presión, en Youtube) en donde, jornada a jornada, debatimos sobre el fútbol peruano e internacional”.





