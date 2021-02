Juan José Luque, director general de Sporting Cristal, habló sobre la salida de Emanuel Herrera y se mostró sorprendido por las últimas declaraciones del flamante refuerzo de Argentinos Juniors, quien afirmó que “tenía la intención de continuar” y nunca encontró respuesta por parte de la institución rimense.

“Los estuve llamando y nunca me respondieron. No hablé con nadie, ni presidente, ni gerente deportivo ni con Roberto Mosquera. Me duele que no me hayan llamado para despedirse”, señaló el atacante este miércoles al programa ‘Las Voces del Fútbol’, provocando reacciones en La Florida.

Luque contestó este jueves y aclaró que el club decidió atender un pedido personal del artillero, apoyándolo en todo momento en su decisión a pesar de que tenía contrato con el jugador por todo el 2021.

“En todo momento la salida de Emanuel Herrera ha sido a petición del jugador, siendo muy insistente y tajante respecto a que allá vivía su familia. Es lo que habló conmigo en directo y por escrito, también con el profesor Mosquera”, dijo en diálogo con RPP.

“No voy a tratar a nadie de mentiroso. Lo que digo es que Emanuel tenía la posición de que necesitaba volver a su país y que le ayudáramos en ello”, indicó.

La oferta para renovar estaba en proceso, detalló. “Nosotros, sabiendo el nivel de jugador que es Emanuel, pensábamos en presentarle una propuesta para las siguientes temporadas. Sporting Cristal cumple sus contratos y esa era nuestra intención”.

“Siempre es difícil el componer un contrato, el poder plantearle todas las propuestas que satisfagan al futbolista. Unos días antes de la cuarentena estricta, me acerqué a él y le dije que luego tendríamos que hablar de las temporadas futuras. Él tenía un año por delante de contrato y sabemos que las propuestas de renovación deben llegar en el momento adecuado, pero nos sorprendió esa petición suya. Cuando una persona te manifiesta problemas personales, eso no se contrarresta con un contrato”, amplió.