En lo que va de la temporada, apenas 2 fechas, el fichaje que más ha rendido es sin duda el de Martín Cauteruccio a Sporting Cristal. El delantero uruguayo ha anotado ya 5 goles en 2 encuentros y es, de momento, goleador del equipo celeste, que lidera la tabla del Apertura. Sin embargo, existe un problema que podría causar más de un dolor de cabeza.

Y es que desde Argentina se ha vuelto a hablar del delantero y su situación con Independiente, el club donde militaba antes de llegar a tienda rimense. El ‘Rojo’ habría decidido demandar al futbolista por 5 millones de dólares.

Esto por haber firmado con Sporting Cristal como jugador libre a pesar de tener contrato vigente con Independiente hasta diciembre de este año. Según TyC Sports, la relación entre el jugador y la institución argentina se rompió no solo por una deuda pendiente con el uruguayo.





¿Qué ocurrió?

Según el mismo medio argentino, el entrenador del club rojo, Carlos Tévez, le hizo conocer a Cauteruccio que no sería tomado en cuenta en el equipo. Es más, contrataron a un nuevo delantero, Gabriel Ávalos, quien asumiría el titularato.

Por ello, Cauteruccio solicitó que se le abone la deuda salarial de los últimos 3 meses del 2023. Por el lado de los dirigentes argentinos, se argumentó que el monto en cuestión “fue depositado a través de dos cheques que fueron remitidos a Futbolistas Argentinos Agremiados”, según señala TyC Sports.

La versión que dio el jugador, en una entrevista para RPP, fue la siguiente: “Independiente tiene una deuda conmigo. De acuerdo con lo que manda el convenio colectivo de trabajo, el día 14 de diciembre me di como jugador libre por falta de pago. Hice la intimación (solicitud interna) y después de 48 horas no recibí nada, por lo que me di como libre”.





Independiente responde

Martín Cauteruccio notificó de la solicitud de pago, pero para los dirigentes del club argentino, el jugador no debió declararse libre ni fichar por otro club, pues el vínculo laboral que los unía era hasta diciembre de este año. Por esta razón decidieron tomar medidas legales, exigiendo el pago de la cláusula de rescisión.

“El jugador se fue declarándose despedido por falta de pago, cosa que no pasó, Independiente cumplió. Entonces, iniciaremos acciones legales. El jugador tiene una cláusula de rescisión de 5 millones de dólares y el club le va a reclamar eso”, precisó el Secretario General, Daniel Seoane, en una entrevista dada a Infobae, el pasado 6 de enero.

