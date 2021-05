Sporting Cristal perdió 3-0 ante Sao Paulo en Brasil y se despidió de la Copa Libertadores 2021. El cuadro de Roberto Mosquera accedió a la Copa Sudamericana tras quedar tercero en el Grupo E pero dejó un mal sentir en gran parte de sus hinchas, entre ellos, Horacio Baldessari.

En conversación con Radio Ovación, el exfutbolista dio sus impresiones sobre el encuentro en el Morumbi y la participación del equipo celeste en el torneo. “Lo de Cristal el día de ayer fue tétrico”, inició.

La ‘Pepa’ explicó que no entendía que sucedía con los jugadores de Roberto Mosquera. “Uno puede entender que a veces tengas malos partidos, pero ayer estos chicos, cuando empezó el partido, a los 10 minutos, dije ‘¿qué te está pasando acá?’, salieron a hacer un partido pasivo”.

El exjugador habló de la exigencia de la Copa Libertadores, un torneo que se debe jugar “dejándolo todo” en el campo. “A Roberto lo adoro porque es nacido en las canteras de Cristal. Pero lo escucho decir que el equipo hizo una buena presentación porque siempre les jugó a todo de igual a igual. La Copa Libertadores es diferente. Juega horrible pero trae el resultado. Así es la Copa”.

Washington Corozo, atacante de Cristal, ha sido uno de los más criticados en este inicio de temporada por no poder convertir las situaciones que genera de cara al arco rival. Baldessari fue consultado sobre sus actuaciones.

“¿Lo trajeron de delantero? No. Fue de volante”, dijo ‘La Pepa’. “Yo entiendo que en el fútbol moderno cuando no tienes delantero como yo, que vivía dentro del área, tienes la necesidad de que los volantes lleguen al pelotazo profundo y al área. Si así es el fútbol actual hay que trabajar con los volantes en la definición. Corozo no es delantero”, sentenció.

Ahora, Sporting Cristal tendrá que pensar en la final de la fase 1 de la Liga 1 ante la Universidad San Martín. El partido se jugará este domingo, a las 2:00 pm, en el Estadio Alejandro Villanueva.

