Ángel Comizzo llamó este miércoles a Sporting Cristal “equipo chico” y generó molestia en los hinchas celestes. Horacio ‘Pepa’ Bladessari, exjugador y referente celeste, no se quedó callado y decidió salir a responderle al entrenador de Universitario de Deportes.

El argentino se mostró indignado con las palabras del técnico crema y no se guardó nada, señalando que estaba completamente equivocado.

“La historia se la han contado al revés al boludo. Que no me venga a decir que lo mío es chico porque se fue a la mie#”$. Cristal es el campeón. Comizzo está c... fuera del water, creo que está equivocado”, dijo la ‘Pepa’ en conversación con El Campeonísimo PBO.

“Se metió con algo que quiero mucho y no se lo voy a permitir. Primero le digo que se entere bien de lo que significa Cristal para luego dar una opinión. Está tirando una granada porque ignorante no es. Si a fin de año le rompieron el cu$% yo no tengo la culpa”, agregó.

Horacio Baldessari llegó al Perú en el año 1990 para jugar en Deportivo Municipal. Un año después, firmó por Sporting Cristal, club con el que se retiraría del fútbol profesional en 1993.

¿Qué dijo Comizzo?

“Seamos honestos. Soy muy claro en mis apreciaciones. Creo que Cristal no está a la altura de Universitario y Alianza Lima. Para mí, no. Es demasiado fuerte lo de la ‘U’ y Alianza como para ponerlo en el mismo nivel”, sostuvo Comizzo en conversación con GOLPERU.

En la misma línea, Comizzo hasta hizo una comparación con la importancia de los clubes el balompié argentino. “Es como decir que Vélez Sarsfield o San Lorenzo van a estar a la altura de River Plate o Boca Juniors. Es imposible, a pesar de los títulos”, añadió el técnico de los estudiantiles.

