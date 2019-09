Federico Cúneo, expresidente de Sporting Cristal, no ocultó su inconformidad y desconcierto por la elección de Innova Sports como nuevo dueño del club rimense, tras participar como postor para la compra de la institución y no encontrar un desenlace satisfactorio a su favor en las negociaciones.

La propuesta elegida por Backus y Johnston "conlleva sus riesgos", advirtió el extitular cervecero este viernes a través de la señal de Rpp, en diálogo con el programa Fútbol Como Cancha.

"Se está pasando de ser subsidiaria de una de las empresas más grandes del mundo a una compañía que realmente desconozco", destacó Cúneo en alusión a Innova Sports, advirtiendo la gran responsabilidad que recae sobre la nueva empresa propietaria.

"No los conozco a estos señores, sé que están en el negocio de canchas de fútbol y alguno de ellos es agente de jugadores. Este ha sido un año de malas decisiones y espero que esta no sea una más", agregó el otrora mandamás de Sporting Cristal.

Previamente, Federico Cúneo reconoció que esperaba otro resultado en el proceso de venta, sorprendido por la decisión final.

"Una ejecutiva de Backus me escribió al Whatsapp diciendo que habían optado por la otra alternativa. Nosotros habíamos trabajado mucho en una propuesta financiera razonable, con un plan comercial de avanzada, con el que pretendíamos darle una transformación total al club, sobre todo a la parte del estadio y continuar con la filosofia de Backus. Sentí que teníamos una propuesta ganadora pero me encontré con esta otra realidad", destacó el directivo en el inicio de la comunicación.

“Nuestra propuesta era competitiva desde el punto de vista económica, desarrollo y comercial. Yo hubiera querido estar acá para cerrar las conversaciones. Tenía un viaje de trabajo en Europa por diez días, pedí que pudiéramos conversar hasta el día 25 y, si bien me dijeron que sí, un día antes de viajar me dijeron que no. Lamentablemente, yo no podía incumplir mis compromisos en el exterior y dejé al banco de inversión que estaba a cargo para que hablara con ellos”, añadió en ese sentido.