Presidente de Sporting Cristal aclara rumores sobre posible venta del club [VIDEO]

Un tema que no fue ajeno a la conferencia de prensa que ofreció este lunes el presidente de Sporting Cristal , Carlos Benavides, fue el de la posible venta del club a empresarios extranjeros.

El 'Chino' Benavides encaró la pregunta y aseguró que de momento ese asunto es un rumor y seguirá desmintiéndolo hasta que los dueños del club digan lo contrario.

"En el fútbol nunca se puede decir que no va a pasar o que si va a pasar. En el fútbol 2+2 nunca es 4. Lo que puedo decir es que el que me nombró para estar en esta posición es el directorio de Sporting Cristal, aprobado y avalado por el dueño que es la cervecería Backus. Me dijeron que tengo que trabajar como lo vengo haciendo desde hace 20 años en el club. Hace 3 años que venimos aclarando el mismo rumor (de la posible venta), entonces yo no soy ni accionista ni dueño del club, solo soy un funcionario y presido el directorio, pero en un mundo como este, nunca se sabe", señaló el mandamás rimense.

Sin embargo, Benavides sabe que es una posibilidad que está latente y que si llega una oferta muy buena por el club, seguramente los dueños lo analizarán. Puso este ejemplo:

"Si llega una importante oferta por Emanuel Herrera, lo tenemos que evaluar, supongo que lo mismo dirán los dueños del club (si les llega una gran oferta). No lo sé porque no tengo ese nivel en la cervecería para saberlo, no se si se tocan esos temas en el Perú, pero hoy en día, solo tenemos que seguir desmintiendo el rumor de una venta del club", sentenció.

En otro momento, Carlos Benvides indicó que una de sus prioridades en Sporting Cristal será mejorar la relación con los hinchas y mejorar las instalaciones del estadio Alberto Gallardo.