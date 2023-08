Por sus actuaciones en la Liga 1, en la Libertadores y en la Sudamericana, Ignacio Da Silva despertó el interés de otros clubes peruanos; sin embargo, el brasileño solo tendría ojos para Sporting Cristal.

Así lo detalló su agente, Diego Aguiar, quien está en plenas negociaciones con el club bajopontino para decidir si el futbolista que él representa acabará renovando o no su contrato por una temporada más.

“Él está muy feliz en el club y creo que ese es un punto esencial. Estamos en conversaciones con el director deportivo para llegar a un buen acuerdo y que se pueda continuar escribiendo una linda historia aquí”, dijo Aguiar a AS Perú.

Como se sabe, el defensor brasileño llegó a tienda rimense este año y con un contrato que sólo llegará hasta diciembre de este 2023, por lo que los ‘celestes’ están ansiosos de retener al calidoso central.

Ante esta “demorada” renovación de contrato entre Ignacio y Cristal, en redes sociales comenzó a difundirse el rumor de un posible acercamiento de Alianza Lima con el defensor, algo que asustó a los hinchas ‘celestes’.

Sobre esto, el agente aclaró que “un club me ha llamado y me ha preguntando si podíamos hablar sobre valores. Yo agradecí y dije que no tenía interés, porque la preferencia en Perú es exclusiva de Cristal”.

“También tuvimos contactos desde Brasil y otros dos países, pero pedimos que llamaran a los directivos de Sporting Cristal”, finalizó Diego Aguiar.





