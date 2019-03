Sport Huancayo vs. Ayacucho FC EN VIVO por la Liga 1 desde el Estadio Huancayo vía Gol Perú

Sport Huancayo vs. Ayacucho FC juegan EN VIVO este sábado 16 de marzo desde las 5:45 pm. y en el Estadio Huancayo y con transmisión de Gol Perú. El 'Rojo Matador' está obligado a sumar de a tres si no quiere complicarse en la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

Hace mucho tiempo que Sport Huancayo no tiene un arranque tan complicado en el torneo peruano: en cuatro partidos (12 puntos) solo ha sumado 2 unidades y Marcelo Grioni está en la cuerda floja cuando falta tan poco para su debut en la Copa Sudamericana, el próximo 21 de marzo ante Motevideo Wanderers de Uruguay.

El problema que ha tenido el 'Rojo Matador' en estos primeros partidos es la desconcentración en la defensa. Esto le ha costado nueve goles en los cuatro partidos que ha disputado. En contra parte, su ataque solo ha marcado cinco tantos.

El arranque del 2019 no ha sido bueno para los huancaínos y deben corregir cuanto antes. El torneo internacional está a menos de una semana y llegar en crisis de resultados no es bueno para ellos.

En tanto que Ayacucho FC llega motivado a este encuentro luego del triunfo ante Binacional por 3-2 que alivió el mal inicio de año en el equipo de Mario Viera. La falta de contundencia en ataque la resolvió con remates desde fuera del área. Los tres goles ante el cuadro sureño llegaron por esa vía y celebraron.

Además, este partido puede ser bastante atractivo por la presencia de dos de los goleadores del año pasado: Mauricio Montes y Carlos Neumann. Ambos han marcado dos tantos en lo que va del torneo y esperan ampliar esa cifra este sábado.

Sport Huancayo vs. Ayacucho FC: posibles alineaciones



Sport Huancayo: E. Hermoza; J. Martínez, R. Salinas, J. Fajardo, M. Corrales; R. Salcedo, C. Torrejón, C. Ross, M. Benítez, M. Lliuya; C. Neumann.



Ayacucho FC: E. Rosales; C. Laura, M. Delgado, H. Souza, L.Trujillo; T. Carranza, E. Nungaray, N. Martínez, K. Sandoval; C. Preciado, M. Montes