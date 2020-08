Santiago Ormeño nunca pensó que podría ser convocado a la selección peruana y prefiere tomar con prudencia su buen presente con Puebla, a pesar de estar motivado por un posible llamado de Ricardo Gareca.

“Hasta el momento no he tenido ningún acercamiento con ninguna selección”, aclaró el delantero este jueves en conversación con Gol Perú, pero se mostró ilusionado con la chance. Por ahora se encuentra “al tanto” de la ’Blanquirroja’ y todo lo que pasa en Perú.

“El sueño de cualquier futbolista es jugar en una selección, claro que me gustaría. Por ahora es prudente esperar y veremos qué pasa”, señaló sin apresuramientos.

“SOY PERUANO Y MEXICANO”

“No he tenido el tiempo ni para pensar con detenimiento, pero soy peruano y mexicano. Si me llaman las dos selecciones lo evaluaré, es complicado responder porque los dos son mis países”. “Estoy muy contento y motivado para que las cosas se me sigan dando. No puedo creer lo que estoy viviendo, hace un mes nadie daba un peso por mí”, indicó.

Según el atacante que podría reforzar a la bicolor, Juan Reynoso “tiene que ver demasiado” en su buen presente.

“Es el entrenador que me ha dado la confianza, quien vio talento en mí, se dedicó a pulir los detalles que negativos que podía tener y creo que soy el futbolista que él esperaba. Estoy agradecido por la oportunidad que me ha dado y no me queda otra que corresponderle”, añadió. “Me dice ya te comparan con Paolo Guerrero y se ríe”.

Ormeño también valoró lo que representa ser comparado con Paolo Guerrero. “Es un monstruo, un jugador espectacular, y que me comparen con él es un verdadero orgullo, un halago. Es un dios ‘Paolito’”, afirmó.

El artillero de 26 años es nieto del exguardameta peruano Walter Ormeño, que jugó para la selección peruana desde 1949 hasta 1957. El delantero nacido en México cuenta con la doble nacionalidad por su padre, por lo que es elegible para ser llamado a una próxima convocatoria de Ricardo Gareca.

Santiago Ormeño arrancó su carrera en México y tuvo un breve paso por Real Garcilaso (hoy Cusco FC), a mediados del 2019. Su desempeño llamó la atención de Juan Reynoso, quien lo pidió de vuelta en Puebla (club dueño de su pase). Tras disputar tres encuentros, ha sumado tres goles, uno en cada duelo.

“Fui a Perú, volví, empecé el torneo (Apertura 2020) de titular y creo que he respondido de buena manera. No me queda otra que seguir por esa línea”, apuntó.

