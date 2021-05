Ante la pandemia del coronavirus, se cerraron los centros deportivos, las salidas son más estrictas; por lo que, los jóvenes y niño no realizan tantas actividades deportivas. Ante esta situación, el entrenador de la Selección Peruana se pronunció.

“Los jóvenes y los niños no practican deporte, los encierran. El único activo es el profesional, no hay menores. Los chicos necesitan deporte porque el daño puede ser mucho mayor. Es mi postura y, en definitiva, todos terminamos acatando lo que las actividades decidan. Se deben reactivar todos los deportes, no solo el fútbol”, aseguró Gareca en conferencia de prensa.

Gareca dio la lista de convocados para la próxima fecha doble ante Colombia y Ecuador para las Eliminatorias a Qatar 2022. La sorpresa fue que el técnico de la selección nacional, no considero a Santiago Ormeño que viene realizando una gran temporada en México.

“Tuvimos un contacto con Ormeño y ya nos conocemos. Fue una charla bastante fructífera y le aclaramos que queríamos conocerlo, saber sus intenciones y ganas que tiene de participar en la selección. Nos manifestó gran interés y nos causo una grata impresión, pero no le prometí nada. Era un primer paso y existía la posibilidad de conocernos personalmente”, señaló el entrenador de la Selección de Perú.

Por otro lado, el ‘Tigre’ Gareca habló de la vacunación para los seleccionados nacionales. “La selección acata lo que dicen. No es obligación vacunarse, es una recomendación y quedará a criterio de cada uno. No es verdad que yo suspendí la jornada de vacunación, lo hicieron los encargados. Yo tengo una postura. Acataremos lo que terminen decidiendo las autoridades y el director de la selección nacional”, concretó el DT argentino

La lista de convocados de la selección peruana

Porteros: Pedro Gallese, José Carvallo, Carlos Cáceda

Defensas: Luis Advíncula, Aldo Corzo, Jhlimar Lora, Anderson Santamaria, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Luis Abram, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco, Marcos López

Volantes: Renato Tapia, Pedro Aquino, Martín Távara, Christian Cueva, Sergio Peña, Christofer Gonzales Yoshimar Yotún, Edison Flores, Luis Iberico, André Carrillo

Delanteros: Paolo Guerrero, Raul Ruidíaz, Gianluca Lapadula, Alex Valera

