Hace unos días Jefferson Farfán y Paolo Guerrero sostuvieron una conversación por Instagram que superó los 40 mil seguidores conectados. Las anécdotas no faltaron y fue la ‘Foquita’ quien sorprendió al contar de la pelea que protagonizaron Erick Delgado y Andrés Mendoza en la Selección Peruana.

El arquero de Cantolao salió a contar su versión. “Yo era uno de los chicos y estaban Jorge Soto, José Soto, Galliquio, Solano, Roberto Silva. Él (Andrés Mendoza) fue quien me buscó y me empezó a atacar. Era algo insostenible y solamente yo me defendí. No lo tomo como una anécdota, sino como algo que puede pasar en cualquier grupo y siempre va a suceder”, explicó al portal web Zona Fútbol.

“Recuerdo que parecía una batalla campal en el pasadizo. Como nos quisieron agarrar y era difícil, se metieron y algunos cayeron al piso. Fue gracioso. Es una gran anécdota”.

Pese a la ‘bronca’ Erick Delgado no guarda resentimientos con el exdelantero, al contrario, aclaro que es una buena persona. “Lo que quiero dejar en claro es que Andrés Mendoza es un tipo noble, un tipo que después de eso nunca más. Nunca más me volvió a molestar. Era muy buena onda y Jefferson Farfán bien ‘sapo’ para ir a contar eso”, dijo riendo.

El arquero recordó que luego de lo sucedido sus compañeros no dejaron de vacilar a Andrés Mendoza. “En la cena y al rato de todo lo que sucedió, Carmona lo fastidiaba: oye a ver si lo sigues molestando", contó divertido.

