Christofer Gonzáles, actual jugador del Sporting Cristal, sería el nuevo fichaje del recientemente ascendido club árabe Al-Adalah, según informó Tareq Saad, periodista saudí de Sport 360 Saudí. Así, ‘Canchita’ se uniría a Christian Cueva y André Carrillo, jugadores ya asentados en sus respectivos clubes.

Según el periodista, el mediocampista tendría su primera experiencia fuera de Latinoamérica, dando el salto al fútbol árabe para reforzar al Al-Adalah.

“Es un centrocampista avanzado y puede jugar por las bandas. Anteriormente representó a la chilena Colo Colo. Suerte a la justicia y al jugador”, indicó el periodista en sus redes sociales.

العدالة يتعاقد مع لاعب الوسط البيروفي غونزاليس Christofer Gonzales في أول تجربة له خارج أمريكا اللاتينية

29 سنة

وسط متقدم ويجيد اللعب في الجناحين

سبق له تمثيل كولو كولو التشيلي

بالتوفيق للعدالة واللاعب 💙❤️ pic.twitter.com/kBsSNBQuMs — طارق سعد (@Tareq0Saad) July 1, 2022

Al-Adalah FC recientemente fue campeón de la segunda división de la liga saudí la temporada pasada, por lo cual se ganó el derecho de disputar la primera división, en donde se enfrentaría al Al-Hilal de André Carrillo y el Al-Fateh de Christian Cueva.

Por otro lado, es preciso señalar que no aun no hay confirmación de parte del jugador ni de Sporting Cristal acerca del fichaje. Por su parte, no sería el único sudamericano en llegar al club, que se viene armando para enfrentar la primera división, pues también fichó al ex U de Chile, el extremo colombiano Reinaldo Lenis.