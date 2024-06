En las últimas semanas, Reimond Manco ha sido el centro de la polémica tras criticar duramente a Paolo Guerrero y Christian Cueva durante una entrevista. Ahora, el futbolista de Unión Comercio ha vuelto a ser noticia tras responder a una comparativa con ‘Aladino’.

Todo sucedió durante una serie de preguntas en el perfil de TikTok de una empresa deportiva, donde le preguntaron quién era mejor entre él y Christian Cueva.

“¿Quién es mejor, Reimond Manco o Christian Cueva? Le preguntaron. Tras la interrogante el futbolista respondió: “Reimond Manco en su prime”.

Además, el entrevistador mencionó a jugadores como Joao Grimaldo, Bryan Reyna, Andy Polo y James Rodríguez, y se consideró mejor que algunos de ellos.

Reimond Manco a Paolo Guerrero: “Quiero pedirle disculpas a mi ídolo”

Reimond Manco se convirtió en tendencia la semana pasada tras las fuertes declaraciones que hizo en contra de Paolo Guerrero por sus palabras, su edad y su rendimiento, pero ahora señala que se le descontextualizó.

El nuevo jugador de Unión Comercio usó sus redes sociales para manifestarse y señalar que nunca quiso arremeter contra el máximo artillero de la historia de la Selección Peruana, a quien catalogó como su ídolo y le deseó todo lo mejor.

“Hice unas declaraciones que se sacaron de contexto y se convirtieron en titulares malintencionados. Por ello, quiero comenzar diciendo que, si algo se malinterpretó, pido disculpas y eso no me hace menos”, explicó el ‘Rei’.

Luego, por medio de sus stories de Instagram, el exjotita reveló que “Paolo Guerrero, para mí, es un ídolo y siempre lo he dicho. Siempre que me he referido a él, ha sido de la mejor manera porque lo es, no por ser un ‘chupamedias’”.





