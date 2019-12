Roberto Mosquera, entrenador del Deportivo Binacional, se pronunció sobre el fallecimiento de su jugador Juan Pablo Vergara. En conversación con medios locales, el estratega nacional se mostró notablemente conmovido por la partida de su dirigido, quien murió la noche del lunes tras un accidente automovilístico en Juliaca-Puno.

El técnico del ‘Poderoso del Sur’ dejó una sentidas palabras y aseguró que puede encargarse del aspecto táctico de su equipo, pero que no puede con el “dolor” de estos momentos.

“La parte deportiva en este momento es inmanejable. No entrenamos dos días. Yo puedo administrar la parte táctica, el preparador física la parte física, mi asistente la parte técnica, lo que no se puede administrar es el dolor. El equipo está muy sentido. No porque murió le vamos a crear virtudes. Juan Pablo sí las tenía. No ha sido un jugador cualquiera”, declaró.

"Sus actuaciones y su vida particular y deportiva queda como un ejemplo de lo que debe ser un buen profesional. La familia está afectada pero con gestos como los que tienen ustedes hacen que el dolor en algún momento se pueda convertir en recuerdo eterno”, agregó.

Asimismo, Mosquera agradeció el apoyo de los hinchas, simpatizantes."Hemos tratado de devolverles con triunfos todo este apoyo. Juliaca necesita ver un equipo, creer en algo y estamos haciendo que eso sea posible”, señaló.

Deceso de Juan Pablo Vergara enluta al fútbol peruano