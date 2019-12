Tras su clasificación a la Copa Libertadores y coronarse campeones del torneo local, Deportivo Binacional ha asumido un gran reto que trasciende a lo futbolístico. Al menos así lo intentaba explicar su extécnico, Roberto Mosquera, durante una entrevista en Fox Sports Radio Perú.

En un momento de su participación Mosquera explicó que las discrepancias entre Puno y Juliaca podrían afectar el desarrollo de los encuentros del campeonato internacional de designarse a Juliaca como una de las sedes.

“Acá no se conoce que hay una pugna entre Puno y Juliaca. No se ven. Las autoridades deportivas están en Puno, te retrasan eso para ver si jugamos (la Copa Libertadores) allí. Después de Lima, la ciudad más corrupta es Juliaca”, señaló.

El estratega también hizo mención a la corrupción que ocurre en las regiones del interior del país la que termina afectando el desarrollo de estas en aspectos esenciales como el deporte y la salud, este último punto en clara alusión al fallecimiento de Juan Pablo Vergara por falta de equipamiento en un hospital de Juliaca.

“Por eso, cuando he hablado en la alcaldía (durante el reconocimiento a Binacional), les he dicho que se dejen de hacerse los distraídos con el dinero de Juliaca y que los ‘Mamanis’ no van más. Los cincos últimos gobiernos corruptos del Perú, han hecho posible que no haya una resonancia magnética (...) Hay dos jueces que están peleando por aclarar el tema de Odebrecht y están peleando contra el mismo Poder Judicial donde están ‘Los Cuellos Blancos’. Ellos los quieren sacar hasta antes de que lleguen a terminar la investigación”, aseveró.

Mosquera poniendo el dedo en la herida en @FS_RadioPeru: "Después de Lima, la ciudad más corrupta es Juliaca". No sorprende su demora en renovar con Binacional. pic.twitter.com/el9y6LDXM1 — Julio Estrada - TVK (@JulioEstradaTVK) December 20, 2019

Sin embargo, pese a que su explicación tenía sentido, Alan Diez, conductor del espacio, intentó cambiar de tema lo que incomodó al entrenador

Cuando Roberto Mosquera se disponía a continuar con el tema, Alan Diez ingresó en la charla pero cambiando la tónica de la misma. Esto mortificó al estratega nacional quien tomó la actitud de entrevistador como un veto.

“Me cortas un momento que es importante, que detrás hay una familia que está dolida y nadie dice nada. Cuando me invitaste, me hubieses dicho esto se puede hablar y esto no”, respondió.

“Esto es un programa deportivo” comentó Diez, mientras que Mosquera respondió: “Estás equivocado, el fútbol ha pasado a ser un vehículo cultural. Entonces, tú me estás silenciando (...) Perdóname, pero ha muerto una persona. Y me dices ‘ya ahí no más’”.