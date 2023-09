Roberto Del Águila arranca ‘Pelotazo 21′, “un programa de conversación sobre el fútbol y todo lo que lo rodea”.

¿Qué le parece la lista de convocados? ¿Ausencias notables?Juan Reynoso no tiene mucho para escoger. Su apuesta es ir a lo seguro y eso significa jugar con los “experimentados”. Con suerte habrá dos o tres jugadores del campeonato local. Se pudo llamar a Jairo Concha, Jhilmar Lora, Castillo (el de Alianza), pero las lesiones han complicado el panorama. Si tienes un universo reducido de jugadores y, encima, se lesionan, todo se pone más difícil. Pese a esto, hay un número interesante de jugadores nuevos.

¿Carlos Ascues es la sorpresa en lugar de dos lesionados? No es tan sorprendente, porque Reynoso lo tuvo en su equipo cuando fue campeón con Melgar. Lo conoce bien y en las últimas temporadas ha tenido continuidad.Christian Cueva y Edison Flores quedaron fuera. Entiendo que han quedado fuera por problemas físicos. Son jugadores que en un chispazo te pueden definir un partido, como contra Colombia.

¿Pronósticos contra Paraguay y Brasil?Me quedaría contento con un punto de oro en Paraguay. Brasil… está muy lejos. Y cuando no lo está, la suerte y la alegría son brasileñas. Es un inicio de campaña duro, pero usaré la frase salvadora: “esto es fútbol”.

La selección es la segunda menos cotizada. Y las entradas son las más caras. ¿Cómo se explica?Se explica porque el fútbol también es un negocio. Y en el Perú de hoy, el fútbol debe ser una de las pocas cosas por las que el público paga por ver. Más aún si el partido te ofrece la posibilidad de muchas emociones y quizás una gran alegría. Pocas cosas son tan liberadoras como gritar un gol con el alma.

Gareca aparece en el aviso de un banco. ¿Hicimos bien en dejarlo? ¿Nos confiamos en que Latinoamérica pasó de 4.5 a 6.5 cupos?Ricardo Gareca hizo un gran trabajo al frente de nuestra selección, pero necesitamos mucha más gente como él en distintas áreas del fútbol peruano. Es sintomático que un banco lo llame para transmitir seguridad y confianza. Y es interesante que el gesto con el que más lo asociamos es cuando exigía pensar. Es posible que nos estemos confiando en la mayor cantidad de cupos, así como nos confiamos para el partido con Australia.

¿Ruggeri dijo una verdad, no hay recambio para muchas figuras del fútbol peruano?En parte es cierto, porque también es cierto que tenemos buenos jugadores jóvenes. Pero un recambio es un proceso constante, y en ese proceso es donde afloran las falencias de nuestro fútbol. Además, con un promedio de casi 12% de desnutrición en menores de 5 años (y hay regiones donde llega al 30%), el futuro no es prometedor. Ese recambio pasa por muchos cambios: dirigencia, jugadores, infraestructura, afición, prensa… En este tema me esfuerzo por ser optimista.

Tiene amplia experiencia, de periodismo político a control de crisis, radio, TV... ¿Cómo cambió su relación con la prensa y el fútbol?

Me apena decirlo, pero se ha deteriorado mucho. Desde pequeño he sido gran consumidor de periodismo deportivo, pero no me gusta lo que se hace hoy. Hay excepciones, por supuesto, pero parece que solo confirman la regla. Además, con el avance de lo digital, ahora la oferta es enorme y hay demasiadas peleas e insultos gratuitos. Prefiero un periodismo que aporte datos relevantes y haga pensar.

¿Superamos taras? ¿Hay nuevas? Quimba sin gol, individualismo, inconstancia…

El ser humano siempre encontrará una forma de agregar nuevas taras a su desempeño. Tal vez el secreto para no sufrir esas taras es tomar el fútbol como lo que es: un juego. Cuando exageras en lo competitivo es que las taras van a aflorar inevitables. Lo interesante es que el mismo jugador que aplica la patada artera, es capaz de un gesto de solidaridad al momento siguiente. ¡Cómo me gustaría que ese fútbol peruano que ganó a Francia en el Parque de los Príncipes en el 82 fuera nuestro nivel permanente! Pero somos inconstantes. Lo que detesto profundamente es la exageración en la simulación de faltas.

En octubre jugamos contra Chile y Argentina. Partidos traumáticos o históricos.

Y lo seguirán siendo. La rivalidad con Chile parece innata y se ha acrecentado con los años y actitudes provocadoras, pese —o tal vez debido— a que nuestros pueblos son más parecidos de lo que se cree. Argentina está en otro nivel, pero siempre les hacemos buenos partidos. La única vez que quisieron ir a un Mundial y no pudieron fue porque Perú los eliminó.

Creó estrategias de comunicación. ¿Rusia 2018 fue también una campaña comunicacional? ¿Hoy faltan hitos?

Para Rusia 2018 se hizo un gran trabajo, con algunos rostros visibles (Gareca), pero con todo un equipo empujando en la misma dirección. Fue un gran momento para el país: un trabajo serio, pocos recursos bien administrados, talento y un toque de suerte derivaron en un logro tan anhelado durante tanto tiempo. Es una pena que todo ese entusiasmo que despertó en la gente, esa sensación de que si hacemos bien las cosas podemos lograr lo que nos proponemos, haya quedado atrás. A la etapa actual le faltan esos hitos, pero bastará un par de triunfos clave para estar todos nuevamente expectantes. Espero que suceda: confío en que el fútbol siempre te da revanchas.





Autoficha

Fue gerente de comunicaciones y relaciones institucionales en Yanacocha, LAN Perú, Claro, TIM, Toronja, PromPerú, Unicef y Elevar Resources (Guatemala). Trabajó en Cepes, el ILD y Caretas. Y manejó programas en RPP, Panamericana, TV Perú, Global, Stereo 100, etcétera.

“Soy un pesimista con sed de triunfo. Trato de no entusiasmarme mucho, así los triunfos se saborean más. No soy de usar cábalas. Si no voy a la cancha, me gusta ver partidos solo. En el programa de Perú21 habrá invitados que cuenten buenas historias y abordaremos el fútbol con la importancia debida”.

“La principal diferencia con los comentaristas deportivos es que no soy uno de ellos: soy un comunicador que hace años dejó el periodismo y ahora vuelvo con un tema que me apasiona”, dice en The Corner Sports Bar & Grill (Av. Larco 1207). “Haré el programa con Gino Varese, un joven muy talentoso”.