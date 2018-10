Roberto Chale: "Solo regreso a Universitario si me ofrecen buen billete"

Honestidad ante todo. Roberto Chale , ídolo histórico de Universitario de Deportes , sin duda decepcionó a los hinchas cremas al soltar semejantes declaraciones, cuando le preguntaron si podía regresar al club y salvarlo del descenso.

Bastante sincero en su expresión, el entrenador peruano de 71 años dijo que Universitario no tiene dinero y que afronta un fixture bastante complicado.

"Ni loco voy a la Universitario de Deportes, no tienen plata. Pero si me pagan como a Ronaldo, no la pienso. Hay que estar locos para ir con ese fixture, solo acepto si me ofrecen buen billete", dijo en Radio Exitosa.

Como se recuerda, hace unos días, tras la derrota de la 'U' en campo de Ayacucho FC, la Trinchera Norte pidió en su Facebook oficial que se despida al DT chileno Nicolás Cordova y que se nombre a Roberto Chale como nuevo técnico.

En este momento, Universitario marcha en la penúltima posición en la tabla del acumulado, con 35 puntos en zona de descenso, a tres del antepenúltimo clasificado, Unión Comercio.

Este jueves, los cremas jugarán una final ante Sport Huancayo en el Estadio Nacional por la séptima fecha del Torneo Clausura.