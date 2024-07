Este sábado, Paolo Guerrero captó la atención de todos al no jugar en el partido César Vallejo vs. Alianza Lima. El entrenador del club trujillano, ‘Chicho’ Salas, quiso que ingrese al campo cuando aún estaban empatados, pero esto no fue posible.

El encuentro, que se llevó a cabo en el estado Mansiche de Trujillo, terminó con la victoria blanquiazul, lo que desató la ira del director técnico y del presidente del equipo, Richard Acuña contra el hijo de Doña Peta, que no quiso entrar a la cancha.

Acuña dijo visiblemente molesto: “Después de esto, no es negociable ninguna liberación de Paolo Guerrero”, indicó Acuña. “Si no quiere seguir aquí, lo que se viene es su retiro”.

En tanto, Paolo Guerrero abandonó rápidamente el estadio sin dar declaraciones.

RPP informó que el ‘Depredador’ pidió el último jueves a Richard Acuña su salida del club UCV. Acuña le respondió que la reunión se realizara el último viernes, pero por temas de “agenda” no ocurrió y la cita se postergó para el lunes.

Hasta el momento, el entorno del jugador no se ha pronunciado al respecto.





