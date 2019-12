Dirigir a la selección argentina siempre será una posibilidad tentadora para Ricardo Gareca, quien mantiene la ilusión de comandar a la ‘Albiceleste’ tras no lograr ese objetivo personal en una oportunidad ideal.

El estratega argentino aclaró que actualmente se encuentra enfocado y conforme en la selección peruana, con la que tiene contrato hasta el final de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, pero no descartó liderar al equipo de su país en el futuro, aunque sea muy complicado.

“Se tiene que dar en el escenario ideal, que Argentina esté sin técnico y yo esté sin trabajo. Tuve un punto que pudo haber sido para mí, que fue al término del Mundial, cuando Argentina tomó la resolución de no contar más con Jorge Sampaoli y se me había vencido el contrato con Perú. En mi futuro ya no sé porque todas esas coincidencias se dan de vez en cuando en la vida de un entrenador”, destacó Gareca este martes en comunicación con Fox Sports, tras el sorteo del fixture proceso clasificatorio sudamericano en Paraguay.

Luego aprobó el trabajo a Lionel Scaloni al mando de la selección argentina y lo respaldó a pesar de su inexperiencia. “La veo bien, con algo bien definido. Creo que la expectativa es importante para todos. Las Eliminatorias es otra realidad, totalmente diferente a lo previo”, destacó al analizar el presente del conjunto.

Previamente reiteró que Paolo Guerrero es un jugador “ideal” para Boca Juniors, club que también intentó contratarlo."En su momento hubo un acercamiento con Boca, pero nada oficial", reconoció Ricardo Gareca, quien volverá a enfrentar a Argentina como seleccionador de Perú en la cuarta jornada de las Eliminatorias. “Es imposible para mí asumir un contrato e irme”, recalcó para darle prioridad a la bicolor.