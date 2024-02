En exclusiva para ‘Arriba Mi Gente’ el entrenador Ricardo Gareca romperá su silencio tras haber sido recientemente designado como Director Técnico de la Federación de Fútbol Chilena.

“¿Por qué Ricardo no sigue dirigiendo Perú?”, se escucha en el avance de la entrevista que realizó la periodista de Arriba Mi Gente Milena Merino. “Eso es algo que debe contestar el presidente… el director deportivo Juan Carlos (Oblitas)” , respondió el exentrenador de la selección peruana.

El ‘Tigre’ Gareca también se refirió a la reacción del hincha peruano, un tema que no ha pasado desapercibido para el estratega argentino. “Así como la vida y la posibilidad de elección que tiene Perú de elegir el técnico que quiere, yo tengo la posibilidad de trabajar donde yo quiera”, dijo el exentrenador de la bicolor.









Además, el experimentado entrenador hizo hincapié en su aprecio por el cariño recibido en Perú y en su deseo de ser comprendido en este nuevo capítulo de su carrera. “A mí no me gustaría que me olviden, yo no los voy a olvidar”, se le escucha decir en el clip de la entrevista.

Esta exclusiva entrevista promete sorprender al público con inesperadas revelaciones que brindarán una visión completa de la transición de Gareca tras su cambio en la escena futbolística sudamericana.

La entrevista completa se emitirá este lunes 5 de febrero a las 9:00 a.m. en Arriba Mi Gente.





