Hay un aroma de revancha en el Real Madrid vs. Chelsea. La temporada pasada, en las semifinales de la Champions League, el equipo de Thomas Tuchel eliminó a los que eran dirigidos por Zinedine Zidane y luego ganó la final a Manchester City. En la víspera, el técnico alemán evitó hacer vinculaciones entre la eliminatoria pasada y la que se disputará este miércoles.

“No he visto el partido del curso pasado. Pienso que no tiene nada que ver. Con eso te digo todo. Hemos superado al Madrid el año pasado, pero no tiene nada que ver con la preparación para este partido”, sostuvo el DT en conferencia de prensa con relación a la victoria por 3-1 en el global de la 2020-2021.

Asimismo, sobre el curso anterior, Tuchel indicó que volver a ganar la Liga de Campeones es muy complicado. En tal sentido, el germano hizo una referencia a las ‘Orejonas’ consecutivas que pudo levantar la ‘Casa Blanca’ hace solo unos años.

“Es muy complicado igualar sus registros. Ganar la Champions otra vez es extremadamente difícil todo el tiempo. Es un reto, pero al mismo tiempo es lo que nos atrae. Tenemos que lidiar con esa presión porque es lo que hemos elegido y nos gusta tener estas experiencias”, agregó el preparador de los ‘Blues’.

De otro lado, centrándose en el rival, el técnico de los londinenses no duró en elogio a Karim Benzema, a quien le gustaría para su equipo. Tampoco se olvidó de otros hombres claves en el elenco liderado por Carlo Ancelotti (se ausentarán por causa de la COVID-19) como Luka Modric o Toni Kroos.

“Me gustaría fichar a Benzema. Era uno de los jugadores más infravalorados hace unos años, pero lo que ha hecho en esta última etapa, cómo ha llevado la responsabilidad, es impresionante. Pero ahora mismo sería injusto hablar solo de él y olvidarnos de Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro... Todos los jugadores que han llevado a este equipo al éxito en los últimos años”, sostuvo.

En otro momento de la rueda de prensa, Tuchel hizo un llamado a los fanáticos de Chelsea. El alemán quiere sentir el apoyo absoluto en Stamford Bridge para afrontar una llave complicada en el torneo internacional.

“Necesitamos a una nuestra afición, también ser mejores sobre el campo. Pero la afición es un componente necesario, la energía que nos trasmite es crucial. Es más difícil jugar contra los espectadores”, cerró el DT del conjunto de la Premier League.