Real Garcilaso vs. Binacional EN VIVO por la Liga 1 desde Cusco por Gol TV

Real Garcilaso vs. Binacional juegan EN VIVO por la sexta fecha de la Liga 1 del fútbol peruano que no se detiene a pesar de la fecha FIFA. El choque se jugará este viernes 22 de marzo, desde las 3:30 de la tarde, en el estadio Garcilaso de la Vega de Cusco. Sigue el minuto a minuto de este partidazo entre dos equipos que no saben de empates hasta esta parte del campeonato.

Real Garcilaso y Binacional marchan en la parte alta de la tabla de posiciones con 9 y 12 puntos, respectivamente. Además, tampoco tienen ausencias en sus planteles porque ninguno de sus jugadores ha sido llamado a la selección peruana, lo que hace que este choque sea bastante atractivo para los hinchas que, lamentablemente tendrán que verlo por televisión.

Los cusqueños, como dueños de fecha, anunciaron que el partido se jugará sin la presencia de hinchas por "razones de fuerza mayor" que luego se informó que el coloso no cuenta con las "condiciones necesarias de seguridad", según informe de las autoridades encargadas.

Sin embargo, la no presencia de espectadores en el estadio cusqueño no le quita interés a este partido que será especial patra Donald Millán, uno de los goleadores de la Liga 1 con cinco tantos, que está 'rompiéndola' en Binacional luego de haber sido desafectado de Real Garcilaso que anunció su contratación a inicio de año.

Además, el cuadro de Juliaca quiere demostrar que su buen momento en la Liga 1 no es producto de la casualidad. Cuatro triunfos en cinco fechas, lo han puesto como uno de los candidatos al título de este Torneo Apertura. Además es el equipo más goleador con 14 tantos. Es decir un promedio de gol de 2.8 goles por partido.

Real Garcilaso, en tanto, busca reponerse tras la dolorosa derrota -con polémica- en el partido contra Alianza Universidad en Huánuco. Los cusqueños sufrieron su segunda derrota en la Liga 1 y si quieren pelear el título no pueden ceder más puntos, menos si son locales.