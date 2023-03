Lamentable. La situación interna del Club Deportivo Municipal es compleja y nuevamente estaría afectando a sus jugadores y cuerpo técnico, los cuales tomaron la decisión de no concentrar este fin de semana y no presentarse a su partido del domingo si es que no regularizan la deuda que el club tiene con ellos, siendo más de 2 meses que no les habrían pagado por sus servicios. Los deportistas comunicaron su decisión a través de un video en redes sociales.

Si el ‘Muni’ no se presenta, sumaría su segundo Walk Over y estaría perdiendo la categoría según el actual estatuto de la Federación Peruana de Fútbol. Como se recuerda, Municipal no se presentó a jugar anteriormente debido al conflicto de los derechos televisivos que aún persiste con el ente rector del fútbol peruano.

En el video de protesta que se viralizó en las redes sociales, Ángel Comizzo, Director Técnico del equipo, manifiesta que comenzaron a incumplir los pagos luego de que terminaron los trabajos de pretemporada. El entrenador señala que ‘son casi 3 meses que no perciben sus haberes y siguen entrenando y trabajando para defender los colores del club’.

El argentino, quien saca cara por sus dirigidos en el video, dice: “Nadie se ha presentado aquí a conversar con el equipo, nadie ha hablado con los jugadores y, sin embargo, los pagos se siguen incumpliendo, los meses siguen transcurriendo, los días siguen pasando y hay muchas necesidades”.

