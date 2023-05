Justo luego de recuperar el titularato en Universitario de Deportes, Piero Quispe se lesionó en abril de este año, pero, a pesar de ya estar recuperado, sigue iniciando los partidos en el banco de suplentes ante el buen momento de sus colegas.

“Todavía no estoy a mi nivel, pero con los entrenamientos lo recuperaré. Mi lesión fue en la rodilla, pero ahora -más que todo- es el miedo (lo que me frena). Cuando converso con el técnico, me da a entender muchas cosas, pero con trabajo y sacrificio me voy a recuperar”, señaló el 36 ‘crema’.

Hasta el momento, Piero Quispe ha jugado tres partidos después de volver de su lesión, acumulando solo 25 minutos en promedio. Durante ese tiempo, el habilidoso volante ha logrado completar el 80% de sus pases y el 40% de regates que intentó.

Sin embargo, en los últimos tres partidos, el mediapunta apenas ha intentado dos remates contra el arco rival y aún no ha anotado o asistido a sus compañeros para ningún gol, sobre todo, en las derrotas ante Alianza Atlético en Sullana o contra Goiás en Brasil.

Para Piero Quispe la clave está en la paciencia. “Si me desespero, no voy a lograr nada. No estoy al cien por ciento, pero -con trabajo- estoy seguro que voy a regresar”, señaló en referencia a la titularidad de la que gozó cuando Jorge Fossati asumió la dirección técnica de la ‘U’.





