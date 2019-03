Perú vs. Paraguay EN VIVO el amistoso internacional FIFA desde Nueva Jersey

Perú vs. Paraguay EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque amistoso internacional FIFA en el Red Bull Arena este viernes desde las 7:00 pm. (hora peruana) y por transmisión de Movistar Deportes. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

La selección peruana afrontará su primer amistoso del 2019 con el regreso de Christian Cueva luego de una sorpresiva ausencia en el último periodo FIFA de noviembre del año pasado. 'Aladino' volverá a enfrentar a Paraguay, contra el que brilló con luz propia en las pasadas Eliminatorias. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo amistoso internacional FIFA.

De un tiempo a esta parte, Paraguay se ha convertido en el rival favorito de la selección peruana que ganó los últimos cinco partidos que se enfrentaron entre amistosos (2), Copa América (1) y Eliminatorias (2). En esos cinco cotejos hubo 10 goles de la blanquirroja contra dos de los guaraníes. Una supremacía total.

Pero los resultados de aquellos cotejos no dan para que el Perú de Ricardo Gareca se confíe. Tras el Mundial, la rojiblanca disputó seis partidos y perdió cuatro. Esto ha dejado al 'Tigre' bastante preocupado, sobre todo porque encajó 13 goles en contra.



Paraguay, en tanto, llega a este partido con mucha ilusión por la llegada de Eduardo Berizzo al equipo que le ha inyectado una cuota de esperanza a la albirroja que no clasificó a Rusia 2018 y que cumplió una de sus peores campañas en ese proceso.

Los últimos resultados del cuadro guaraní tampoco son alentadores pues ha perdido dos partidos y empatado solo uno. es decir que anímicamente el cuadro que hoy dirige el 'Toto' Berizzo no marcha bien y querrá empezar el año con una importante victoria.

Perú vs. Paraguay se juegan algo más que la chance de sacar conclusiones de cara al futuro. Es el primer partido del año para dos selecciones golpeadas que puede marcar el terreno para lo que se viene. El objetivo es la Copa América Brasil 2019, pero el primer paso no puede ser en falso.

Perú vs. Paraguay: probables alineaciones



Perú : P. Gallese; L. Advíncula, M. Araujo, L. Abram, M. Trauco; R. Tapia, Y. Yotún; A. Carrillo, C. Cueva, E. Flores y J. Farfán.



Paraguay: J. Fernández; F. Balbuena, B. Valdéz, R. Rojas, G, Gómez; R. Píris, O. Romero, M. Almirón, A. Romero; C. Domínguez y A. Romero.