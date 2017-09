Periodista deportiva denunció acoso por parte de colega en la Videna y lo botan 

De nunca acabar. La periodista deportiva Andrea Closa se convirtió en víctima de acoso luego que un colega de Líbero hiciera una transmisión en vivo de la Videna, en la que también la enfocan de espaldas en reiteradas ocasiones.

A través de Facebook, Andrea Closa acusó a Jimmy Pulido de haber transmitido no solo parte de su anatomía, sino que incluso hacía 'zoom' a su derrier. Además se burlaba una y otra vez con los comentarios que le hacía los usuarios.

"Los comentarios son terribles y él se ríe. Le piden que me vuelva a poner en el encuadre y lo hace. Le piden que haga zoom y les hace caso. Le llega. Hablé con él y me dijo que no fue su intención, que no se dio cuenta, que se reía de chistes que colegas hacían y que no podía grabar de otro lado porque no llegaba el wifi", cuenta Andre Closa en sus redes.



De más está mencionar los comentarios de los cientos de usuarios que solo derramaron machismo escondido en burlas sin sentido.

Solidaridad

El editor del diario Depor se solidarizó con la periodista e increpó al diario por tal acoso. Además anunció que el director de Líbero se comunicó con ella para disculparse.

Esto pasa en Perú cuando eres periodista mujer cubriendo fútbol. El director de @liberope llamó a Andrea y le pidió disculpas. ¿Quedará ahí? https://t.co/5E3fDwI5Wm — Daniel Titinger (@Daniel_Titinger) 4 de septiembre de 2017

Líbero se pronuncia

El diario lamentó lo ocurrido y condenó el "tratamiento indebido" que se le hizo a la periodista. Como sanción a Jimmy Pulido, lo botaron del medio.



"El periodista venía realizando un streaming vía Facebook como parte de su labor. Sin embargo, durante un tiempo, su toma se enfocó de manera inaceptable en una periodista del diario Depor, quien se encontraba en el lugar. Por esta actitud, LÍBERO ha decidido resolver el vínculo laboral con el periodista", escribió el diario.