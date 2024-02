Alianza Lima rearmó su plantel para volver al título que les fue esquivo en la última temporada, pero ignoró la llamada de Paolo Guerrero, que acabó firmando por la César Vallejo.

El ‘Depredador’, en reiteradas oportunidades, dijo a viva voz que quería volver al club donde nació, al equipo de sus amores, pero no. Cuando lo quisieron, él se negó y, cuando él llamó, nadie contestó.

Sobre este amor imposible, Waldir Sáenz, goleador histórico de los victorianos, habló fuerte y claro y confirmó lo que ya todos sabíamos. La única oferta concreta por el ‘9′ sólo llegó desde la UCV.

“(Que no haya vuelto a Alianza Lima), no fue culpa de Paolo Guerrero, sino de los dirigentes y del comando técnico, que le dijeron que no lo que tenían en sus planes”, reveló el ídolo del ‘equipo del pueblo’.

Luego, agregó que “él ya contó que tuvo una comunicación con ellos y no se dio. Después de eso, nada. No han tenido interés en él. Debió volver, pero eso no lo decide él, sino los que dirigen el club”.

Asimismo, el excentrodelantero blanquiazul aclaró que “él es un profesional que quiere seguir jugando al fútbol y (justo) le llegó la oportunidad de jugar en la César Vallejo y Dios quiera que le vaya bien”.





