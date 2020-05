Paolo Guerrero recordó la ayuda de Claudio Pizarro para su adaptación en Alemania al brindarle consejos a Kluivert Aguilar, defensor de Alianza Lima fichado por el City Football Group que pronto dejará el país en busca de un mejor futuro.

El actual delantero del Inter de Porto Alegre aconsejó al jóven lateral de 17 años antes que abandone Matute y mencionó el importante respaldo que recibió el ‘Bombardero de los Andes’ cuando fichó por Bayern y empezaba a vivir en Múnich.

“Tenía a Claudio, que me ayudó muchísimo con el idioma. De vez en cuando iba a su casa a estar con él, me invitaba a almorzar. No me gustaba molestarlo. Me hubiese gustado estar todos los días en su casa, yo estaba solo, no hablaba alemán, pero sabía que él estaba con toda su familia y no quería invadir su privacidad. Solo iba uno o dos días por semana. La convivencia con él me ayudó muchísimo”, señaló Guerrero al ser consultado por Aguilar sobre sus inicios lejos del Perú en un Instagram Live.

Tras volver a los entrenamientos con Inter en Brasil, Guerrero aprovechó su tiempo libre para transmitir la experiencia que tiene hacia otro prometedor talento peruano que sigue sus pasos.

“Si no tienes metas, objetivos, olvídate que vas a lograrlo. Si extrañas algo es complicado", señaló el ‘Depredador’ entre varias recomendaciones, mientras espera la confirmación de la fecha de su próxima aparición en un campo por la pandemia de COVID-19.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Video: YouTube

ESTOS ENLACES TE PUEDEN INTERESAR