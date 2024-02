Lo que comenzó como un fichaje histórico se convirtió en una pesadilla para Paolo Guerrero luego de que el club César Vallejo le exigiera cumplir su contrato a pesar de extorsiones a su mamá.

“Nunca me voy a sentir tranquilo (jugando en Trujillo). Además, me preocupa también, la manera con la que el club está actuando. Ayer recibimos una comunicación poniendo en duda la extorsión”, reveló el ‘Depredador’.

Luego, el ‘9′ aclaró que el presidente del club “estaba consciente de todo y, ante su silencio, yo quiero jugar, necesito jugar. Me mandaron una carta pidiendo presentarme el sábado en Trujillo, pero respondí que no”.





UCV exige a Guerrero que se presente

“Se le convoca oficialmente para que el sábado se presente a las instalaciones de nuestro club (...) con la finalidad de integrarse al fútbol profesional para lo cual se le emite el pasaje de avión”, reza el comunicado de la UCV.

Asimismo, “la carta desconoce las amenazas que recibió la mamá de Paolo Guerrero excusándose en las declaraciones del general de La Libertad, que señaló que no había ninguna denuncia”, explicó Julio García, abogado del ‘9′.

“Sin embargo, ellos se olvidan de que ellos mismo nos contactaron con el Ministerio del Interior e, inclusive, hablaron con su mamá (Doña Peta). ¡Estaban al tanto de todo! Nos sorprende mucho la actitud del club César Vallejo.





Guerrero pide ser liberado por Vallejo

En comunicación con América TV, Paolo Guerrero declaró que, evidentemente, no se siente cómodo con la vida de su mamá y familiares en peligro y que “sólo quiero disolver mi contrato”.

Sobre eso, el abogado del centrodelantero, Julio García, resaltó la incoherencia entre lo que dijo César Acuña (dueño del club) y lo que dijo Richard Acuña (presidente del club e hijo de César).





Guerrero no descarta firmar por Alianza:

En una conversación con Buenos Días Perú, en Panamericana, Paolo Guerrero habló sobre su futuro futbolístico en caso consiga desvincularse de la César Vallejo y evitó descartar a Alianza Lima.

“Yo no puedo hablar de Alianza, ‘U’, Cristal o Melgar si tengo contrato con UCV. Yo no he tenido ningún contacto con Alianza porque primero tengo que resolver mi contrato con ellos”, explicó.





