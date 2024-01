En una entrevista donde habló de todo, Paolo Guerrero, histórico delantero de la selección nacional, se refirió a su relación con su excompañero en el Bayern Múnich y también con la blanquirroja, Claudio Pizarro, donde confesó que no habla con él hace bastante tiempo.

“Yo no hablo con Claudio (Pizarro) hace mucho tiempo. Le tengo un respeto, siempre lo voy a respetar. Es un jugador que le ha dado mucho al fútbol, al Perú”, declaró Paolo Guerrero en el programa de entrevistas “La Lengua”.

Por otro lado, el ‘Depredador’ fue consultado si planeaba mejorar la relación con Claudio, uno de los jugadores peruanos más destacados a nivel de clubes.

“Como te digo, el respeto siempre va a estar y lo he dicho en otras oportunidades. Considero que yo no le hice nada a Claudio, quiero dejar claro esto, yo no me meto con nadie porque soy muy perfil bajo”, respondió el ‘9′ de la selección peruana.

“Estoy en mi nube del fútbol y mi familia lo sabe (...) Después no me gusta hablar mal de nadie ni pelearme con nadie. Ya ese es un tema de la otra persona porque mio no. Es como si tu me dejes de hablar y yo no te diga nada”, agregó.





¿Hubo enemistad?

Cabe recordar que en setiembre del 2023, Paolo Guerrero confesó desde cuando no tenía comunicación con el ’Bombardero de los Andes’, indicando que fue desde que surgió el tema del doping positivo que casi lo deja sin jugar el mundial Rusia 2018, donde Polo fue clave para la clasificación de la selección nacional dirigida, por ese entonces, por Ricardo Gareca.

“Después de lo que pasó en el doping, no volvimos a tener contacto, él no se comunicó conmigo, yo no me comuniqué con él, me hubiese encantado poder hablar con él, pero perdimos totalmente el contacto, hoy en día no hablamos más, pero fue a raíz de lo que pasó en el doping”, aseguró en una entrevista para Trome.

Los rumores de la supuesta enemistad entre ambos talentosos delanteros se reforzó cuando, en el hecho del doping, la madre de Paolo Guerrero, ‘Doña Peta’, indicara que el que estaba detrás del hecho era el propio Claudio Pizarro.

“Desde el Bayern Munich lo han perjudicado, ¿Acaso es coincidencia que ahora se hable de la convocatoria de Claudio Pizarro? Él está detrás de todo esto”, señaló en conversación con RPP.





