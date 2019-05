Paolo Guerrero revela tras suspensión de la FIFA: "Tuve depresión y no quería salir de mi casa" [VIDEO]

Paolo Guerrero reveló en una entrevista para un medio brasileño que sufrió una fuerte depresión debido a la suspensión que lo mantuvo alejado del fútbol tras dar positivo en un control de dopaje.

En una entrevista al programa Esporte Espetacular, de la televisión Globo, Guerrero reveló que "no quería volver a todo eso que viví porque fue un momento muy difícil, muy triste. Tuve depresión. No quería salir de mi casa, me quedé en Perú todo ese tiempo".

Sin embargo, pese a su difícil estado emocional, el jugador de 35 años afirmó que no acudió a ningún especialista médico y que simplemente se refugió en sí mismo y su fuerza de voluntad.

"Soy un jugador con 35 años, soy, sobre todo, un jugador de 35 años que tiene que aprender a lidiar consigo mismo. Y fue la fuerza de voluntad que tuve, pensar que nada puede afectarme, que tenía que luchar por mi inocencia. Fui inocente y no podía caer, porque vería a mis padres tristes" agregó.

Como se sabe, el 'depredador' pasó cerca de un año alejado de las canchas de fútbol debido a la suspensión que le impuso la FIFA producto del resultado adverso de dopaje, luego del encuentro entre la selección de Perú y Argentina, cuando se disputaban la eliminatorias al Mundial de Rusia 2019.

Gracias a una decisión judicial del tribunal suizo, Paolo Guerrero pudo vestir la blanquiroja en el Mundial de Rusia. Sin embargo, el 'capitán' admitió haber jugado con frustración y poca preparación debido a la suspensión.

"Tuve un castigo que fue muy injusto. Me quitaron de la Copa, porque para mí, no jugué la Copa. No jugué porque con diez días de preparación yo entrenaba solo en un parque. Los jugadores europeos —la mayoría de los jugadores jugaban en Europa— llegaron con 70 partidos, yo llegaba con tres", se lamentó.

Ahora, Guerrero ha regresado de nuevo al fútbol y espera ser convocado para la Copa América y vestir la camiseta de Perú nuevamente. Pero reconoce que esa es una decisión de Ricardo Gareca.