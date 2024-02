Las amenazas al entorno de Paolo Guerrero alcanzaron un nuevo nivel luego de que extorsionadores persiguieran y le mandaran una foto de su hija a su expareja.

Esto fue lo que denunció el ‘Depredador’ en su última entrevista en Latina, donde reclamó -con mucha frustración- que pareciera que a nadie le interesa la vida de sus seres queridos.

“O sea, yo recibo mensajes con chantajes y el señor (Richard Acuña, presidente de la César Vallejo) me exige que viaje a Trujillo. ¡Esto no es posible, esto no es normal!”, arremetió.

Luego, el goleador histórico de la selección entró en desesperación y preguntó: “¿Esto es normal en Perú? Porque el señor dice que sí y que todo el mundo en Perú recibe estos mensajes”.

“Él dice que ha sido perjudicado a nivel deportivo, pero ¡las amenazas las recibe mi familia! Le han escrito hasta a la mamá de mi hija enviándole una foto de mi hija”, reclamó el ‘Depredador’.

Finalmente, Paolo Guerrero exigió comprensión: “¿Si recibieras estas amenazas, continuarías trabajando en el lugar donde estás? Es lo que le hemos explicado todo este tiempo al señor Acuña”.

