Paolo Guerrero busca a toda costa rescindir su contrato con la César Vallejo por los mensajes con extorsiones que recibió su madre, pero esto no sería cierto, según la esposa del presidente del club.

En América Hoy, Brunella Horna habló sobre la serie de entrevistas que dio el ‘Depredador’ en los noticieros de las 7am y, sin revelar los secretos de la negociación, deslizó que el ‘9′ no quiso llegar a la UCV por su pareja.

Mientras Janet Barboza y Ethel Pozo informaban que el máximo goleador de la selección y su pareja se volvieron a seguir en Instagram, la pareja de Richard Acuña, mandamás poeta, arremetió con una fría reflexión.

“Ustedes saquen sus conclusiones”, pidió Brunella Horna a sus compañeras en conducción y a los televidentes de su programa indicando que la deserción de Paolo Guerrero en la César Vallejo no sería por extorsión.

“Es muy complicado hablar del tema porque existe respeto a él, a su abogado y al club. Soy una persona externa a todo esto, pero yo sé perfectamente muchas cosas. Conozco por qué el contrato se demoró tanto”, agregó.

Finalmente, la presentadora de espectáculos reveló que “yo no puedo decir más porque no me compete. Ya saldrá mi esposo o el gerente de la UCV a aclarar todo con pruebas, pero le iban a dar seguridad hasta a su perrito”.





