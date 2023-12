El comunicado que la hija de Juan Reynoso publicó tras hacerse oficial la salida del ‘Cabezón’ de la selección peruana continúa causando reacciones en nuestro país y uno de los que ha salido a arremeter contra la joven es nada menos que Paco Bazán.

Sin pelos en la lengua, el conductor no toleró que Marcia Reynoso criticara a los detractores de su padre y no dudó en recordarle los malos resultados de la Bicolor en el arranque de las Eliminatorias.

“El comunicado de la hija es una desfachatez, es una irrealidad, yo también puedo entender que sea su hija, pero el dolor cegado que tiene es como si hubiese una campaña nacional contra Reynoso y no es tan importante. Esto es fútbol, son resultados, acá mandan los goles a favor, goles en contra y los puntos”, criticó el exfutbolista de Universitario de Deportes.

En otro momento, Paco Bazán usó adjetivos de grueso calibre contra la joven al considerar que Juan Reynoso no se marcha de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con los bolsillos vacíos.

“Me parece que es una catarsis sesgada y cargada de ideología, además. Es más, una crítica social al Perú, que una defensa al padre. Desde una posición de víctima, doble moral, hipócrita, porque si entras a tu Instagram, viaja por todo el mundo de qué privilegios habla. (…) Su viejo se va con los bolsillos llenos, se va con un cheque de seis ceros, no me jod... Qué privilegio mayor que ese, para que pueda seguir viajando por todo el mundo”, criticó Paco Bazán totalmente indignado.





¿Qué dijo la hija de Juan Reynoso?

Si bien las últimas semanas se sabía que la salida de Reynoso se estaba negociando, la oficialización causó varias reacciones, una de ellas, la de la hija del propio ‘Cabezón’, quien usó sus redes sociales para expresarse luego de que el ciclo Reynoso se terminara a poco más de un año de empezar.

“Querido Perú. Gracias a Dios nos vamos. Espero volverte a ver cuando volvamos a ser “bienvenidos”. Como siempre y desde lejos admiraré tu riqueza pero no extrañaré la calidad de tu gente. Pensé que esta vez me quitaría de la cabeza la frase: El peor enemigo de un peruano es otro peruano... pero no es el caso”, empezó diciendo Marcia Reynoso.

En su mensaje, además, criticó que hayan “líderes de opinión” que prefieren “maltratar al caído” en lugar de ayudar, apoyar y enaltecer. También se refirió la sociedad peruana como “personas que no fueron respetadas por su gobierno, maltratadas por el terrorismo y vulneradas por una economía que favorece al blanco y al corrupto”.





Mensaje de Marcia Reynoso.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: