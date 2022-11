Pablo Míguez perdió protagonismo durante el desarrollo del Torneo Clausura. Sin embargo, el volante reapareció en el momento preciso y fue clave en la recta final de Alianza Lima. Gracias a ese impulso y el de sus compañeros, por supuesto, el cuadro victoriano ganó el segundo torneo de la temporada. Luego, la fiesta del pasado sábado, tras vencer en la final de la Liga 1 a Melgar.

A horas de lo vivido en el estadio Alejandro Villanueva con todos los hinchas, la ‘Cotorra’ todavía tiene imágenes que le quedarán grabadas. “Estamos muy felices, disfrutando del momento. Se pasó una noche soñada y mágica junto a la gente. Fue muy lindo salir campeón en Matute”, expresó en una charla con RPP.

Enseguida, Míguez proyecta el futuro y le gustaría seguir defendiendo la camiseta victoriana para pelear por el tricampeonato. Aunque, Pablo admitió que, por ahora, ningún integrante de la directiva se ha comunicado con él para ofrecerle una extensión. Eso sí, el mediocampista se lo toma con calma y sabe que los íntimos son los primeros a los que escuchará.

“No se ha tocado el tema de la renovación. Por ahora toca descansar y ver qué pasará más adelante. La primera opción la tiene Alianza Lima y mi deseo es quedarme”, precisó el uruguayo. Y, si no prospera, ya tiene un plan B en la mente. “En caso no se dé la renovación, me gustaría quedarme jugando en el fútbol peruano a menos que venga algo muy importante de afuera”.

Mientras espera el contacto, el futbolista de 35 años prefiere retroceder en el tiempo porque lo acontecido en la casa de los aliancistas será inolvidable y más porque lo compartió con sus seres queridos. “Me quedó un recuerdo hermoso de lo que se vivió el sábado. Para uno como jugador y para mi familia fue hermoso. No es fácil conseguir un bicampeonato”, indicó.

Míguez, las claves de Alianza y agradecimiento a todos

Para llegar al festejo con el trofeo de la Liga 1, los blanquiazules pasaron de todo. En ese sentido, Míguez enumeró los momentos que hicieron la diferencia: resultados en la altura, el ingreso de Guillermo Salas y la salida de Carlos Bustos por malos resultados.

Sobre el DT argentino, Míguez reconoció que su trabajo “también es importante en este título, él armó el plantel y nos dejó una buena cantidad de puntos”. Tras la partida del ex San Martín, Pablo indicó que “el equipo necesitaba un cambio y lo de ‘Chicho’ se dio en el momento justo, fue clave en el cambio de actitud para todos”.

Por ese estímulo, Alianza remontó y metió dos triunfos de altura en Cusco y Ayacucho: “Ambos fueron sumamente importantes”. Para cerrar, ya en la final de vuelta y con el 1-0 en contra, el centrocampista dijo que el tanto de Yordi Vílchez cambió todo porque “sabíamos que empatábamos la serie y nos quedaba todo por delante”, sentenció.