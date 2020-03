Fiel a su estilo, Pablo Bengoechea asumió la responsabilidad por los resultados y sacó cara por el grupo 'blanquiazul’ que hasta unos días lideraba.

El exdirector técnico de Alianza Lima, quien anunció su renuncia después de perder el clásico del fútbol peruano ante Universitario, tuvo frases para el recuerdo y aseguró que se siente más hincha blanquiazul que nunca.

Pablo Bengoechea | Foto: César Campos/GEC

ESTAS SON LAS FRASES QUE DEJÓ EN CONFERENCIA DE PRENSA:

1. “Me quedo con muchos momentos pero más con lo que siento. Llegué a Lima a trabajar a Alianza Lima sin conocerlo y hoy me voy queriéndolo. Puedo decir que en Perú el clásico es Universitario va Alianza Lima y yo estoy en la vereda de Alianza Lima. Puedo volver a dirigir acá, menos un clásico contra Alianza”.

2. “La culpa es del entrenador y me tengo que ir”.

3. “Siento que mi discurso cayó en un hueco, se me escucha pero no se me hace caso, por lo tanto prefiero dar un paso al costado. Si sigo acá, no seré yo. El problema no es con los dirigentes, es con lo vivido en estos dos meses”.

4. “Estoy agradecido de lo que me ha dado el fútbol peruano. Estoy tan agradecido que hasta siento vergüenza de lo que hemos mostrado. Yo quiero que Alianza gane, conmigo o con cualquiera”.

5. “Porque me siento hincha de Alianza es porque tomo esta decisión. Si no quisiera a la institución seguiría como si nada, pero no soy capaz de ayudar a Alianza Lima y yo quiero a este club. En Perú, siempre estaré en la vereda de Alianza Lima”.

6. ”No me siento fuerte para seguir defendiendo. No me siento cómodo. Por eso decidí irme. Me voy porque quiero el bien para el club. Me voy decepcionado porque no hicimos las cosas bien. No hicimos nada bien y la culpa la tiene el técnico, por eso me voy".

7. “Quiero agradecer a la gente por el apoyo. Y que sigan apoyando como lo están haciendo. Hacen que todo sea más sencillo para el futbolista. Con su aliento se puede cambiar un resultado. Le pido a la gente que sigan alentando”.

8. “Las cosas que nos pasan no es individual ni se debe a una sola persona”.

9. “Alianza tiene que despertar. Es el momento que despierte. Todavía queda tiempo para pelear y llegar a las finales. Hoy tiene que llegar un entrenador que despierte a Alianza Lima”.

10. “Yo no voy a hablar mal de ningún futbolista públicamente, ellos saben lo que pienso, pero la gran parte de culpa la tengo yo por no convencerlos. Alianza se tiene que despertar y no nos dimos cuentas que ya empezó el año, el torneo y la Libertadores”.

¡El clásico fue merengue!