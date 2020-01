[NOTA ACTUALIZADA - 11:35 A.M.]

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea brindó una conferencia de prensa para poner paños fríos sobre el escándalo mediático originado tras un reportaje de Magaly Medina en donde se ve 'juergueando’ a Jean Deza y Carlos Ascues, en San Miguel. “No soy como quieren que sea, obvio que quiero que todos sean un ejemplo de vida, lamentablemente no lo somos, y conozco a mucha gente que nos da clases de ética y comportamiento pero sé de las cosas que hacen”, inició el estratega.

“Sí tenemos unas reglas que cumplir, tenemos unas medidas que llevar adelante, el comportamiento de los futbolistas mientras yo sea técnico las mido yo. Creo que ellos son los responsables de los actos que realizan, cometen errores como todos nosotros”, aclaró Bengoechea ante la prensa.

JUSTIFICÓ A SUS JUGADORES

Asimismo, recomendó que “no tienen que estar expuestos. Hoy en día no les voy a pedir que no salgan a la vereda. Hay que tener mucho cuidado sobre a quien invito. Lo vamos a tomar como enseñanza y que no se repita. Que si hacen una reunión en su casa, que no abran la puerta”, apuntó.

En otra parte de la entevista, indicó que el equipo ha entrenado hasta ahora muy bien. “Todos han realizado los minutos de entrenamiento. Vamos a llevar de a poco a Alberto Rodríguez y hoy tenemos un partido de práctica”.

[NOTA ORIGINAL]

Pablo Bengoechea, entrenador de Alianza Lima, dará este miércoles una conferencia de prensa luego que se hicieran público videos de sus jugadores Jean Deza y Carlos Ascues fueron captados en una fiesta en altas horas de la madrugada durante su día libre.

Se espera que el estratega uruguayo, que lidera la pretemporada del club blanquiazul, se pronuncie sobre la situación de los mediocampistas, quienes ficharon recientemente.

Tras la difusión de las imágenes en ‘Magaly TV La Firme’, los hinchas íntimos tienen opiniones divididas de lo que implica un día de descanso para un futbolista profesional.

Según un sector de la afición, si ambos estaban en su día de descanso, podían hacer lo que quisieran. No obstante, otros señalan que un jugador debe descansar y, más aún, si se encuentra en plena pretemporada.

Además, Bengoechea daría mayores detalles de la preparación del equipo con miras a la Noche Blanquiazul 2020, del próximo 22 de enero, en la cual enfrentarán a Millonarios de Colombia.

