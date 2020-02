“Se sacó solo”. Pablo Bengoechea fue contundente para confirmar que Jean Deza no será convocado para el partido contra Deportivo Municipal y que eso ha perjudicado el trabajo de Alianza Lima, que contaba con la presencia del ‘Ratón’, según confirmó el propio entrenador, en el equipo titular. El técnico blanquiazul no se guardó nada.

“Había empezado la semana con posibilidades de estar. El fin de semana que fuimos a Cajamarca el futbolista llama la atención por lo que no hace fuera de la cancha y eso no nos gusta, si perjudica la imagen del club, gusta mucho menos. Deza ha vuelto a perjudicar la institución y de cara a sus compañeros no se ha portado bien”, dijo el estratega uruguayo.

“El martes estábamos a tres días de jugar el partido (contra Municipal). Ya ha pasado que futbolistas no han sido tomados en cuenta porque no hicieron las cosas bien, salga o no en televisión y saben que si hacen algo no serán tomados en cuenta. Jean Deza no va a ser tomado en cuenta para el partido contra municipal”, agregó.

