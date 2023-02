De no creer. Tal como sucedió con Binacional y Cristal, Alianza Lima no disputará su partido contra César Vallejo válido por la Fecha 6 de la Liga 1 Betsson 2023. La Federación Peruana de Fútbol confirmó la información que se estaba especulando y anunció que reprogramará el partido por ‘faltas de garantía’ ya que Alianza no confirmó que iba a dejar ingresar los equipos de transmisión de Liga 1 Max, a cargo de 1190 Sports.

Alianza Lima lidera el grupo de los clubes en oposición a la medida de los derechos de transmisión de la FPF, por lo que no cedió frente a la postura del ente rector del fútbol peruano. Aun así, el clásico de la semana pasada contra Universitario fue transmitido por Gol Perú debido a una excepción al contexto actual.

Comunicado de la FPF

Se supo que el equipo de César Vallejo se enteró de que el partido no se jugaría cuando estaba a punto de tomar el vuelo de Trujillo hacia Lima, según informó América TV. La situación es similar a la de Binacional, pues ambos clubes local no habrían dejado ingresar a los equipos de la casa televisiva asociada con la FPF.

Según la FPF, Alianza Lima ‘no otorgó las garantías para el correcto desarrollo y transmisión del partido’ por lo que no se jugará en la fecha pactada. Sin embargo, a diferencia del caso de Binacional, en su último comunicado el ente no anunció más sanciones a causa del conflicto existente.