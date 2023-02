La crisis continúa. El Deportivo Binacional vs Sporting Cristal estaba programado para mañana 24 de febrero, pero hoy la Federación Peruana de Fútbol anunció que no se jugará el partido por supuestas ‘faltas de garantía’ de parte del club local. En realidad, el ‘poderoso del sur’ le manifestó a la FPF que no aceptaría que la empresa 1190 Sports, a través de Liga 1 Max, transmita su partido, pues el club se encuentra dentro del grupo de los opositores al ente rector del fútbol peruano, además de que tiene un contrato vigente con Gol Perú.

Por ello, la FPF publicó una carta en la confirmó que el compromiso se reprogramará, debido a que Binacional emitió ‘afirmaciones inexactas y ofensivas, e informó su intención de trasgredir la normativa de la FPF y no permitirá la transmisión del encuentro contra Sporting Cristal’.

Comunicado de la FPF.

En ese contexto, la FPF anunció que reprogramará el partido pactado, para ‘proteger la integridad de la empresa televisiva que se iba a presentar al estadio de Binacional’. Todo ello sucedió un día antes de la fecha acordada.

Sin embargo, la Federación no cede en su posición y manifiesta que “no reconocerá los acuerdos o negociaciones que se hayan realizado posterior al cambio de estatutos, en octubre de 2019, y que no cuenten con la autorización previa” por lo que el conflicto entre los clubes seguirá. Ahora, no se sabe si el partido de Alianza Lima y César Vallejo se jugará, por el mismo problema.