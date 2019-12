Fútbol peruano







No alcanzó: Alianza Lima ganó en Matute pero no logró el título y sus jugadores rompen en llanto El encuentro entre blanquiazules y el ‘Poderoso del Sur’ fue intenso. Alianza Lima planteó, desde el pitazo inicial, un juego ofensivo en el campo del rival, para intentar anotar todos los goles posibles; sin embargo, no lograron llevarlo hasta el alargue.